STAGE DE VOLTIGE Route de Lodève Le Bosc, 21 octobre 2023, Le Bosc.

Le Bosc,Hérault

Stage de Danse-Voltige / Découverte et exploration du plaisir de voler, apprentissage progressif de la technique : mobilisation et harmonisation corporelle, travail d’ensemble, jeux..

2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-10-18 18:00:00. EUR.

Route de Lodève

Le Bosc 34700 Hérault Occitanie



Danse-Voltige workshop / Discover and explore the pleasure of flying, progressive learning of technique: body mobilization and harmonization, ensemble work, games.

Taller de Danza-Voltige / Descubrir y explorar el placer de volar, aprendizaje progresivo de la técnica: movilización y armonización corporal, trabajo en conjunto, juegos.

Stage de Danse-Voltige / Entdeckung und Erforschung der Freude am Fliegen, schrittweises Erlernen der Technik: Mobilisierung und Harmonisierung des Körpers, Ensemblearbeit, Spiele.

