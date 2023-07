Animation nature à l’observatoire Route de l’observatoire du Chambé Damazan, 23 août 2023, Damazan.

Damazan,Lot-et-Garonne

Des petites traces de pas ! Une toile! Un petit trou par ci et un autre par là!…. Qui est passé par là ? Prenons notre loupe de détective et partons pour une belle aventure à la découverte de nos petites bêtes !!!! Attention où vous mettez les pieds, ils peuvent être n’importe où !!!

Rendez-vous à l’Observatoire Faune et Flore du Confluent à Damazan le 16 août 2023 à 9h30.

ANIMATION GARTUITE!!!!!

Réservation conseillée.

2023-08-23

Route de l’observatoire du Chambé

Damazan 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Little footprints?! A web! A little hole here and another there! …. Who’s been there? Let’s take our detective’s magnifying glass and set off on a wonderful adventure to discover our little beasts ?????? !!!! Be careful where you step – they could be anywhere!

Rendezvous at the Observatoire Faune et Flore du Confluent in Damazan on August 16, 2023 at 9:30 am.

ANIMATION FREE!!!!!

Reservation recommended

¡Pequeñas huellas! ¡Un lienzo! ¡Un agujerito aquí y otro allá! …. ¿Quién ha estado ahí? Cojamos nuestra lupa de detective y lancémonos a una maravillosa aventura para descubrir a nuestros amiguitos ?????? !!!! Cuidado, ¡pueden estar en cualquier parte!

Nos vemos en el Observatorio de Fauna y Flora del Confluente de Damazan el 16 de agosto de 2023 a las 9.30 h.

¡¡¡¡¡ANIMACIÓN GRATUITA!!!!!

Se recomienda reservar

Kleine Fußspuren?! Eine Leinwand! Ein kleines Loch hier und ein anderes dort!…. Wer ist hier entlang gegangen? Nehmen wir unsere Detektivlupe und begeben uns auf ein schönes Abenteuer, um unsere kleinen Tiere zu entdecken ?????? !!!! Passen Sie auf, wo Sie hintreten, sie könnten überall sein!!!!

Treffpunkt: Observatoire Faune et Flore du Confluent in Damazan am 16. August 2023 um 9:30 Uhr.

ANIMATION GARTUITE!!!!!

Reservierung empfohlen

