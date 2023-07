Animation nature à l’observatoire Route de l’observatoire du Chambé Damazan, 9 août 2023, Damazan.

Damazan,Lot-et-Garonne

La nature et sa biodoversité ont tant à nous offrir… Mais comment savoir qui est passé par ici et qui est passé par là ? Qui aurait bien pu laisser ses petites traces de pas à cet endroit?

Pour le savoir, nous vous proposons de venir le découvrir à l’Observatoire Faune et Flore du Confluent, à Damazan, le 9 août à 9h30.

ANIMATION GRATUITE

Réservation conseillée.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 12:00:00. .

Route de l’observatoire du Chambé

Damazan 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Nature and its biodiversity have so much to offer… But how do we know who’s been here and who’s been there? Who could have left their footprints here?

Find out at the Observatoire Faune et Flore du Confluent, Damazan, on August 9 at 9:30 am.

FREE ENTERTAINMENT

Reservation recommended

La naturaleza y su biodiversidad tienen tanto que ofrecer… Pero, ¿cómo sabemos quién ha estado aquí y quién allí? ¿Quién ha podido dejar aquí sus huellas?

Para saberlo, venga a descubrirlo al Observatorio de Fauna y Flora del Confluente, en Damazan, el 9 de agosto a las 9.30 h.

ESPECTÁCULO GRATUITO

Se recomienda reservar

Die Natur und ihre Biodiversität haben uns so viel zu bieten… Aber woher wissen wir, wer hier und wer dort war? Wer hat hier seine kleinen Fußspuren hinterlassen?

Um das herauszufinden, können Sie am 9. August um 9:30 Uhr im Observatoire Faune et Flore du Confluent in Damazan vorbeikommen.

KOSTENLOSE VERANSTALTUNG

Reservierung empfohlen

