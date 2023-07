Animation nature à l’observatoire Route de l’observatoire du Chambé Damazan, 2 août 2023, Damazan.

Damazan,Lot-et-Garonne

On poursuit l’aventure cette semaine avec nos amis les poissons. Savez-vous que l’on peut retracer le parcours de vie d’un poisson à partir de ses écailles ?

Vous aimez l’aventure ? En famille ? Entre amis ou seul ? Alors venez, ça se passe à Damazan, à l’Observatoire Faune et Flore du Confluent, le 2 août à 9h30.

ANIMATION GRATUITE !!!!!

Réservation conseillée.

2023-08-02

Route de l’observatoire du Chambé

Damazan 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



We continue our adventure this week with our friends the fish. Did you know that you can trace the life of a fish from its scales?

Do you like adventure? With your family? With friends or on your own? Then come along to the Observatoire Faune et Flore du Confluent in Damazan, on August 2 at 9:30 am.

FREE ENTERTAINMENT !!!!!

Reservations recommended

Esta semana continuamos nuestra aventura con nuestros amigos los peces. ¿Sabías que puedes seguir la vida de un pez mirando sus escamas?

¿Te gusta la aventura? ¿En familia? ¿Con amigos o solo? Ven a Damazan, al Observatorio de Fauna y Flora del Confluente, el 2 de agosto a las 9.30 h.

¡¡¡¡¡ANIMACIÓN GRATUITA !!!!!

Se recomienda reservar

Wir setzen das Abenteuer diese Woche mit unseren Freunden, den Fischen, fort. Wussten Sie, dass man den Lebensweg eines Fisches anhand seiner Schuppen nachvollziehen kann?

Mögen Sie das Abenteuer? Mit der ganzen Familie? Mit Freunden oder allein? Dann kommen Sie, es findet in Damazan statt, im Observatorium Fauna et Flore du Confluent, am 2. August um 9:30 Uhr.

KOSTENLOSE ANIMATION !!!!!

Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-07-13 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas