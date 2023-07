Animation nature à l’observatoire Route de l’observatoire du Chambé Damazan, 19 juillet 2023, Damazan.

Damazan,Lot-et-Garonne

Une nouvelle mission attend nos aventuriers . Nos amis les pollinisateurs sont en danger. Il devient urgent de les sauver !!!! Vite!!! Rendez-vous à l’Observatoire Faune et Flore du Confluent à Damazan le 19 juillet à 9h30.

ANIMATION GRATUITE !!!!! Accesible dès 6 ans

Réservation conseillée.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 12:00:00. .

Route de l’observatoire du Chambé

Damazan 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A new mission awaits our adventurers? Our friends the pollinators are in danger. It’s urgent to save them !!!! Hurry!!! Meet at the Observatoire Faune et Flore du Confluent in Damazan on July 19 at 9:30 am.

FREE ANIMATION !!!!! Ages 6 and up

Reservation recommended

Una nueva misión espera a nuestros aventureros… Nuestros amigos los polinizadores están en peligro. ¡¡¡¡Necesitamos salvarlos urgentemente !!!! ¡¡¡Deprisa!!! Nos vemos en el Observatoire Faune et Flore du Confluent de Damazan el 19 de julio a las 9.30 h.

¡¡¡¡¡ANIMACIÓN GRATUITA !!!!! Apto para niños a partir de 6 años

Se recomienda reservar

Eine neue Mission wartet auf unsere Abenteurer? Unsere Freunde, die Bestäuber, sind in Gefahr. Es ist dringend notwendig, sie zu retten !!!! Schnell!!! Wir treffen uns am 19. Juli um 9:30 Uhr am Observatoire Faune et Flore du Confluent in Damazan.

KOSTENLOSE ANIMATION !!!!! Ab 6 Jahren geeignet

Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-07-13 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas