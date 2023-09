Bourse aux vêtements (Espace Chadourne) Route de Lissac Brive-la-Gaillarde, 29 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

L’association familiale de Brive propose sa bourse aux vêtements d’automne/hiver. Dépôts: jeudi 28 septembre de 11h à 18h. Ventes le 29 septembre de 14h à 19h, samedi 30 de 9h à 18h et le 1er octobre de 10h à 14h. Renseignements: 05 55 24 33 94.

Route de Lissac

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Brive family association is holding its autumn/winter clothing fair. Deposits: Thursday September 28, 11am-6pm. Sales on September 29 from 2pm to 7pm, Saturday 30 from 9am to 6pm and October 1 from 10am to 2pm. Information: 05 55 24 33 94

La asociación familiar de Brive organiza su feria de ropa de otoño/invierno. Entrega: jueves 28 de septiembre de 11.00 a 18.00 h. Venta el 29 de septiembre de 14.00 a 19.00 h, el sábado 30 de septiembre de 9.00 a 18.00 h y el 1 de octubre de 10.00 a 14.00 h. Información: 05 55 24 33 94

Die Familienvereinigung von Brive bietet ihre Herbst-/Winterkleiderbörse an. Abgabe: Donnerstag, 28. September, von 11 bis 18 Uhr. Verkauf am 29. September von 14 bis 19 Uhr, am Samstag, den 30. September von 9 bis 18 Uhr und am 1. Oktober von 10 bis 14 Uhr. Weitere Informationen: 05 55 24 33 94

