[Journées Européennes du Patrimoine] La lanterne magique Route de Lisieux Dives-sur-Mer, 17 septembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Patrice Guérin, collectionneur et historien des projections lumineuses vous fera voyager à travers le temps en vous présentant sa lanterne magique. Vous découvrirez comment l’image projetée à d’abord été peinte à la main sur des plaques de verre, photographique, pellicule souple puis en diapositive..

2023-09-17 15:30:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Route de Lisieux Villa Les Tilleuls

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Patrice Guérin, collector and historian of light projections, will take you on a journey through time as he presents his magic lantern. You’ll discover how projected images were first hand-painted on glass plates, photographic plates, flexible film and then slides.

Patrice Guérin, coleccionista e historiador de proyecciones luminosas, le hará viajar en el tiempo con la presentación de su linterna mágica. Descubrirá cómo las imágenes proyectadas se pintaron primero a mano sobre placas de vidrio, placas fotográficas, película flexible y luego diapositivas.

Patrice Guérin, Sammler und Historiker von Lichtprojektionen, nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Zeit und stellt Ihnen seine Laterna magica vor. Sie erfahren, wie das projizierte Bild zuerst von Hand auf Glasplatten gemalt wurde, dann fotografiert, auf flexiblem Film und schließlich auf Diapositiv.

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité