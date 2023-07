[Journées Européennes du Patrimoine] L’image projetée, de la lanterne magique au projecteur de diapositive Route de Lisieux Dives-sur-Mer, 16 septembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Le Centre Photographique Henri Magron vous propose une exposition dédiée à l’image projetée. Vous découvrirez les différents matériels utilisés pour la projection de plaques de verre et des photographies, de la lanterne magique au projecteur de diapositive en passant par le film 35mm.

Des visites guidées de l’exposition auront lieu le samedi 16 septembre à 16h et le dimanche 17 septembre à 11h (sans réservation)..

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Route de Lisieux Villa Les Tilleuls

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



The Centre Photographique Henri Magron presents an exhibition dedicated to projected images. You’ll discover the different materials used to project glass plates and photographs, from the magic lantern to the slide projector and 35mm film.

Guided tours of the exhibition will take place on Saturday, September 16 at 4pm and Sunday, September 17 at 11am (no reservations required).

El Centre Photographique Henri Magron presenta una exposición dedicada a las imágenes proyectadas. Descubrirá los diferentes equipos utilizados para proyectar placas de vidrio y fotografías, desde la linterna mágica hasta el proyector de diapositivas y la película de 35 mm.

Las visitas guiadas a la exposición tendrán lugar el sábado 16 de septiembre a las 16:00 h y el domingo 17 de septiembre a las 11:00 h (sin reserva previa).

Das Centre Photographique Henri Magron bietet Ihnen eine Ausstellung, die dem projizierten Bild gewidmet ist. Sie werden die verschiedenen Materialien entdecken, die für die Projektion von Glasplatten und Fotografien verwendet wurden, von der Laterna Magica über den 35-mm-Film bis hin zum Diaprojektor.

Führungen durch die Ausstellung finden am Samstag, den 16. September um 16 Uhr und am Sonntag, den 17. September um 11 Uhr statt (keine Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité