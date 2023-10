MARCHÉ DE NOËL Route de Lézignan Lagrasse, 2 décembre 2023, Lagrasse.

Lagrasse,Aude

43 exposants proposent leurs produits artisanaux et régionaux.

Traiteur sur place pour les repas, ainsi qu’une buvette..

2023-12-02 12:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Route de Lézignan

Lagrasse 11220 Aude Occitanie



43 exhibitors selling local crafts and products.

Caterer on site for meals, plus a refreshment bar.

43 expositores de artesanía y productos locales.

Servicio de catering para comidas y refrescos.

43 Aussteller bieten ihre handwerklichen und regionalen Produkte an.

Catering vor Ort für die Mahlzeiten sowie ein Getränkestand.

Mise à jour le 2023-10-23 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois