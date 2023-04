Marché mensuel du terroir Route de Léré, 15 avril 2023, Sury-près-Léré.

Chaque 3ème samedi de chaque mois d’avril à septembre, la Municipalité de Sury-Près-Léré vous propose un marché de terroir sous la halle couverte..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

Route de Léré

Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire



Every 3rd Saturday of the month from April to September, the Municipality of Sury-Près-Léré proposes a local market under the covered market hall.

De abril a septiembre, el Ayuntamiento de Sury-Près-Léré organiza todos los terceros sábados de mes un mercado local en el pabellón cubierto del mercado.

Jeden 3. Samstag im Monat von April bis September bietet Ihnen die Gemeinde Sury-Près-Léré einen regionalen Markt in der überdachten Halle an.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois