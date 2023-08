Randonnée Gourmande en Vallée de la Scie Route de l’Église Vassonville, 8 octobre 2023, Vassonville.

Vassonville,Seine-Maritime

L’Office de Tourisme Terroir de Caux vous propose de découvrir une partie de la Vallée de la Scie lors d’une randonnée gourmande de 16 km au cours de laquelle vous profiterez de 3 arrêts gourmands vous permettant de découvrir le patrimoine et le terroir local :

– Au Château de Bosmelet

– A la Ferme Aquaponique

– Au Moulin de l’Arbalète

Réservation obligatoire..

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 . .

Route de l’Église

Vassonville 76890 Seine-Maritime Normandie



The Terroir de Caux Tourist Office invites you to discover part of the Vallée de la Scie on a 16 km gourmet hike, with 3 gourmet stops to discover the local heritage and terroir:

– Château de Bosmelet

– Aquaponique Farm

– Arbalète Mill

Reservations required.

La Oficina de Turismo Terroir de Caux le invita a descubrir una parte del Valle de la Scie en un paseo gastronómico de 16 km, durante el cual hará 3 paradas gastronómicas para descubrir el patrimonio y los productos locales:

– Castillo de Bosmelet

– En la granja Aquaponique

– En el Moulin de l’Arbalète

Imprescindible reservar.

Das Office de Tourisme Terroir de Caux schlägt Ihnen vor, einen Teil des Scie-Tals auf einer 16 km langen Gourmetwanderung zu entdecken, bei der Sie drei Gourmet-Stopps einlegen können, um das Kulturerbe und die lokalen Spezialitäten zu entdecken:

– Am Château de Bosmelet

– Auf dem Bauernhof Aquaponique

– An der Moulin de l’Arbalète

Reservierung erforderlich.

