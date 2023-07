[Parcours culturel] /Route de l’Église Varengeville-sur-Mer, 30 juillet 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

Au cours d’une balade pédestre avec l’association des Amis de l’Église, sous la houlette de Philippe Clochepin, expert de l’histoire varengevillaise, parcourez le joli bourg et découvrez notamment les résidences de plusieurs artistes qui ont séjourné dans le village…

La balade peut se terminer par une visite guidée de l’église St-Valery et du cimetière marin..

2023-07-30 15:00:00

/Route de l'Église RDV près de l'Auberge du Relais

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



On a walking tour with the Friends of the Church association, led by Varengeville history expert Philippe Clochepin, discover the pretty village and the residences of several artists who have lived here…

The walk can end with a guided tour of St-Valery church and the marine cemetery.

En un recorrido a pie con la asociación Amigos de la Iglesia, guiado por Philippe Clochepin, experto en la historia de Varengeville, explore el bonito pueblo y descubra las residencias de varios artistas que han vivido aquí…

El paseo puede terminar con una visita guiada a la iglesia de St-Valery y al cementerio marino.

Während eines Spaziergangs mit dem Verein der Freunde der Kirche unter der Leitung von Philippe Clochepin, einem Experten für die Geschichte Varengevilles, durchstreifen Sie das hübsche Städtchen und entdecken insbesondere die Wohnsitze mehrerer Künstler, die sich im Dorf aufgehalten haben…

Der Spaziergang kann mit einer Führung durch die Kirche St-Valery und den Seefriedhof enden.

