Les Jeudillades Route de l’église Roche-le-Peyroux, 6 juillet 2023, Roche-le-Peyroux.

Roche-le-Peyroux,Corrèze

Le Comité des Fêtes de Roche le Peyroux organise tous les jeudis de juillet et août, « les jeudillades »; soirée grillades en plein air..

2023-07-06 fin : 2023-08-24 . .

Route de l’église

Roche-le-Peyroux 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday in July and August, the Comité des Fêtes de Roche le Peyroux organizes « les jeudillades », an open-air barbecue evening.

Todos los jueves de julio y agosto, el Comité de Fiestas de Roche le Peyroux organiza « les jeudillades », una velada de barbacoa al aire libre.

Das Festkomitee von Roche le Peyroux organisiert jeden Donnerstag im Juli und August « Les jeudillades », einen Grillabend im Freien.

