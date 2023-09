Visite guidée : Église Saint-Pierre, Oudalle Route de l’Église Oudalle, 7 octobre 2023, Oudalle.

Oudalle,Seine-Maritime

Divin Patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Construite au 18e siècle, l’église Saint-Pierre d’Oudalle présente un mobilier exceptionnel, dont un lutrin et un tableau représentant une Adoration des mages inscrit à l’inventaire des Monuments historiques. Un if monumental veille, depuis plus de deux siècles, sur l’édifice en brique. Proposé par l’association La Hêtraie.

Visites à 14h30 et à 16h

Gratuit – Durée : 1h

Réservation obligatoire : asso.hetraie@gmail.com

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-10-07 16:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Route de l’Église

Oudalle 76430 Seine-Maritime Normandie



Divine Heritage – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Built in the 18th century, Saint-Pierre d’Oudalle church boasts exceptional furnishings, including a lectern and a painting of the Adoration of the Magi, listed as a Monument Historique. A monumental yew tree has watched over the brick edifice for over two centuries. Offered by the La Hêtraie association.

Tours at 2.30pm and 4pm

Free – Duration: 1h

Reservations required: asso.hetraie@gmail.com

Meeting point to be communicated upon registration.

Patrimonio Divino – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Construida en el siglo XVIII, la iglesia de Saint-Pierre d’Oudalle posee un mobiliario excepcional, como un atril y un cuadro de la Adoración de los Reyes Magos, declarado Monumento Histórico. Un tejo monumental vigila el edificio de ladrillo desde hace más de dos siglos. Ofrecido por la asociación La Hêtraie.

Visitas a las 14:30 y 16:00 h

Gratis – Duración: 1 hora

Reserva obligatoria: asso.hetraie@gmail.com

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Divin Patrimoine – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Die im 18. Jahrhundert erbaute Kirche Saint-Pierre d’Oudalle verfügt über ein außergewöhnliches Mobiliar, darunter ein Lesepult und ein Gemälde mit der Darstellung der Anbetung der Könige, das in das Verzeichnis der historischen Monumente aufgenommen wurde. Eine monumentale Eibe wacht seit über zwei Jahrhunderten über das Backsteingebäude. Angeboten von der Association La Hêtraie.

Besichtigungen um 14.30 Uhr und um 16 Uhr

Kostenlos – Dauer: 1 Std

Reservierung erforderlich: asso.hetraie@gmail.com

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche