Bourse aux jouets à Nullemont Route de l’Église Nullemont, 22 octobre 2023, Nullemont.

Nullemont,Seine-Maritime

Bourse aux jouets organisée par le Comité des Fêtes

De 9h00 à 17h00 – Salle des Fêtes, (ouverture des portes à 8h00).

Tarif : 2.00€/la table.

Les jouets doivent être propres et en bon état. Prévoir des piles pour l’essai avant la vente.

Petite restauration sur place.

Réservations : 06 26 40 25 38.

2023-10-22 09:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

Route de l’Église Salle des fêtes

Nullemont 76390 Seine-Maritime Normandie



Toy market organized by the Comité des Fêtes

9.00am to 5.00pm – Salle des Fêtes, (doors open at 8.00am).

Price: ?2.00 per table.

Toys must be clean and in good condition. Please bring batteries for testing before sale.

Snacks on site.

Reservations: 06 26 40 25 38

Feria del juguete organizada por el Comité des Fêtes

De 9.00 a 17.00 h – Salle des Fêtes, (apertura de puertas a las 8.00 h).

Precio: 2,00 euros por mesa.

Los juguetes deben estar limpios y en buen estado. Se ruega traer pilas para probarlas antes de la venta.

Aperitivos y tentempiés disponibles in situ.

Reservas: 06 26 40 25 38

Spielzeugbörse, organisiert vom Comité des Fêtes (Festkomitee)

Von 9.00 bis 17.00 Uhr – Salle des Fêtes, (Öffnung der Türen um 8.00 Uhr).

Preis: 2,00 Euro pro Tisch.

Die Spielsachen müssen sauber und in gutem Zustand sein. Batterien zum Testen vor dem Verkauf bereithalten.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Reservierungen: 06 26 40 25 38

