Marché de Noël Route de l’Aumonet Pithiviers-le-Vieil, 2 décembre 2023, Pithiviers-le-Vieil.

Pithiviers-le-Vieil,Loiret

Le comité des fêtes et l’étoile Pithivérienne organise leur marché de Noël.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Route de l’Aumonet

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire



The Comité des fêtes and étoile Pithivérienne organize their Christmas market

El Comité des fêtes y étoile Pithivérienne organizan su mercado navideño

Das Festkomitee und der Stern von Pithivérienne organisieren ihren Weihnachtsmarkt

Mise à jour le 2023-11-09 par OT GRAND PITHIVERAIS