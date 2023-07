Ouverture du château de Lastours au public Route de Lastours Rilhac-Lastours, 23 juillet 2023, Rilhac-Lastours.

Rilhac-Lastours,Haute-Vienne

Ouverture exceptionnelle du château de Lastours au public en visite libre, d’autres dates sont à venir, n’hésitez pas à consulter le site internet du château de Lastours..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 18:00:00. .

Route de Lastours

Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Château de Lastours is now open to the public on an unaccompanied basis, with other dates to follow. Please visit the Château de Lastours website.

Apertura excepcional del Château de Lastours al público en visita autoguiada. Otras fechas por venir, consulte la página web del Château de Lastours.

Außergewöhnliche Öffnung des Schlosses Lastours für freie Besichtigungen, weitere Termine folgen, besuchen Sie die Website des Schlosses Lastours.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus