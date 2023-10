Concert – Bal populaire Route de Lascrozes Villeneuve-sur-Lot, 7 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez danser aux rythmes des recycleurs de son !

Danse de couple, quadrette ou ronde, le bal ne s’arrêtera que lorsque les danseurs seront épuisés….

2023-10-07 fin : 2023-10-07 23:00:00. EUR.

Route de Lascrozes Site de Lascrozes

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and dance to the rhythms of the sound recyclers!

Whether you’re dancing as a couple, a quadrette or a round, the ball won’t stop until all the dancers are exhausted…

¡Ven a bailar al ritmo de los recicladores de sonidos!

Tanto si bailas en parejas, en cuartetos o en ronda, la bola no parará hasta que todos los bailarines estén agotados…

Tanzen Sie zu den Rhythmen der Sound Recycler!

Ob Paartanz, Quadrette oder Rundtanz, der Ball wird erst enden, wenn die Tänzer erschöpft sind…

Mise à jour le 2023-10-03 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47