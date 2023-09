Echappée nature à Lascrozes Route de Lascrozes Villeneuve-sur-Lot, 7 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Balades découvertes tous âges, lectures et ateliers jeune public, ateliers créatifs, théâtre enfants…

Concert « Les recycleurs de son » et fête d’anniversaire pour les 40 ans du CPIE 47.

Buvette sur place..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Route de Lascrozes Site de Lascrozes

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Discovery walks for all ages, readings and workshops for young audiences, creative workshops, children’s theater…

Concert by « Les recycleurs de son » and birthday party for CPIE 47’s 40th anniversary.

Refreshments on site.

Paseos de descubrimiento para todas las edades, lecturas y talleres para el público joven, talleres creativos, teatro infantil…

Concierto de « Les recycleurs de son » y fiesta de cumpleaños para celebrar el 40 aniversario del CPIE 47.

Refrescos in situ.

Entdeckungsspaziergänge für alle Altersgruppen, Lesungen und Workshops für junges Publikum, kreative Workshops, Kindertheater…

Konzert « Les recycleurs de son » und Geburtstagsfeier zum 40-jährigen Bestehen des CPIE 47.

Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47