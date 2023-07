CENTRE DE BRODERIE DE VIEUX FORT Route de l’Anse-Dupuy, Vieux-Fort, 16 septembre 2023, Vieux-Fort.

CENTRE DE BRODERIE DE VIEUX FORT 16 et 17 septembre Route de l’Anse-Dupuy,

L’association des brodeuses de Vieux-Fort a été créée en 1980 à l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de Basse-Terre.

Elle s’est donnée pour but de développer et de promouvoir la broderie traditionnelle activité séculaire à laquelle les femmes de Vieux-Fort ont consacré leur vie depuis près de 300 ans .

Aujourd’hui, plus de 40 brodeuses, jeunes et moins jeunes font vivre cette association et contribuent ainsi à perpétuer un savoir faire unique dans la caraïbe.

Samedi 16 septembre : 9h00 à 17h00

Atelier payant 10 euros pour 1 heure

Démonstration et l’histoire de la Broderie

Exposition des vêtements brodés, robe à corps, robes baptême anciennes , photos

Dimanche 17 septembre : 10h00 à 13h00

Atelier payant 10 euros pour 1 heure

Démonstration et l’histoire de la Broderie

Exposition des vêtements brodés, robe à corps, robes baptême anciennes , photos

Route de l’Anse-Dupuy, Route de l’Anse-Dupuy, 97141 Vieux-Fort Vieux-Fort 97141 Guadeloupe +590690331979 L’association des brodeuses de Vieux-Fort a été créée en 1980 à l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de Basse-Terre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

PRIVE