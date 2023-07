MOULIN SAINT PIERRE – JAVELAUD Jean-Jérome Route de Lalobbe Signy-l’Abbaye, 12 juillet 2023, Signy-l'Abbaye.

Signy-l’Abbaye,Ardennes

La maîtrise du savoir-faire du meunier traditionnel allié aux blés issus de la terre ardennaise. Histoire : 1955 Création de la minoterie et de la Société Wahart et Compagnie. 1998 Reprise du moulin par Jean Jérôme Javelaud membre de la famille Wahart. 2004 Création du Fournil d’essai de 100 m². 2011 Création d’une nouvelle ligne d’ensachage. 2012 Création d’une station de mélan Consulter le site OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI.

fin : . .

Route de Lalobbe

Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est



The mastery of the know-how of the traditional miller combined with the wheat from the Ardennes. History: 1955 Creation of the flour mill and the Wahart et Compagnie company. 1998 Takeover of the mill by Jean Jérôme Javelaud, a member of the Wahart family. 2004 Creation of the 100 m² trial mill. 2011 Creation of a new bagging line. 2012 Creation of a melange station Consult the website OPEN FROM MONDAY TO FRIDAY

La maestría de la molinería tradicional combinada con el trigo de las Ardenas. Historia: 1955 Creación del molino de harina y de la empresa Wahart et Compagnie. 1998 Adquisición de la fábrica por Jean Jérôme Javelaud, miembro de la familia Wahart. 2004 Creación de la panadería de prueba de 100 m². 2011 Creación de una nueva línea de ensacado. 2012 Creación de una estación de melanización Consultar el sitio ABIERTO DE LUNES A VIERNES

Die Beherrschung des Know-hows des traditionellen Müllers in Verbindung mit Weizen aus der Ardenner Erde. Geschichte: 1955 Gründung der Mühle und des Unternehmens Wahart et Compagnie. 1998 Übernahme der Mühle durch Jean Jérôme Javelaud, Mitglied der Familie Wahart. 2004 Einrichtung der 100 m² großen Testbackstube. 2011 Einrichtung einer neuen Absackanlage. 2012 Einrichtung einer Melanestation Besuchen Sie die Website GEÖFFNET VON MONTAG BIS FREITAG

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme