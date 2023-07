Repas Truite aligot Route de Laguiole Le Nayrac, 23 juillet 2023, Le Nayrac.

Le Nayrac,Aveyron

Venez déguster le succulent mariage de la truite d’Estaing avec l’aligot de l’Aubrac dans une ambiance conviviale. Réservation obligatoire..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . EUR.

Route de Laguiole

Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie



Come and taste the succulent marriage of Estaing trout and Aubrac aligot in a convivial atmosphere. Reservations required.

Venga a degustar la deliciosa combinación de trucha de Estaing y aligot de Aubrac en un ambiente cordial. Imprescindible reservar.

Genießen Sie die köstliche Verbindung der Forelle aus Estaing mit dem Aligot aus Aubrac in einer geselligen Atmosphäre. Reservierung erforderlich.

