Rencontres départementales de l’histoire Route de l’Abbaye Saint-Sauveur-le-Vicomte, 24 novembre 2023, Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Saint-Sauveur-le-Vicomte,Manche

En 2023, les rencontres départementales de l’histoire auront pour sujet « Les irlandais et la Manche ».

Rendez-vous à l’abbaye de St-Sauveur-le-Vicomte..

Vendredi 2023-11-24 fin : 2023-11-25 . .

Route de l’Abbaye

Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie



In 2023, the theme of the departmental history meetings will be « The Irish and La Manche ».

Meet at St-Sauveur-le-Vicomte Abbey.

En 2023, el tema de las reuniones departamentales de historia será « Los irlandeses y La Mancha ».

Cita en la abadía de St-Sauveur-le-Vicomte.

Im Jahr 2023 wird das Thema der Geschichtsbegegnungen des Departements « Les irlandais et la Manche » (Die Iren und der Ärmelkanal) lauten.

Treffpunkt ist die Abtei von St-Sauveur-le-Vicomte.

