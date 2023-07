Concours hippique Route de la Vienne Saillat-sur-Vienne, 2 septembre 2023, Saillat-sur-Vienne.

Saillat-sur-Vienne,Haute-Vienne

L’Amicale du cheval et du poney comme chaque année vous convie à leur concours hippique..

2023-09-02 fin : 2023-09-03 . EUR.

Route de la Vienne Terrain d’équitation

Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Amicale du Cheval et du Poney invites you to their annual horse show.

La Amicale du Cheval et du Poney le invita a su espectáculo ecuestre anual.

Die Amicale du cheval et du poney lädt Sie wie jedes Jahr zu ihrem Reitturnier ein.

