Contes à tous vents Route de la Vieille Église Barneville-Carteret, 23 août 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Venez avec votre serviette de plage, siège… et assistez au coucher du soleil tout en écoutant de fabuleuses histoires.

Ce soir, « Les 3 pommes magiques » : La quête d’un prince à la recherche de 3 pommes magiques. Durant son périple, il rencontre la dame à la pomme verte, la dame à la pomme rouge et celle à la pomme couleur or. Toutes vont lui raconter une histoire sur… les pommes !

Conteuse : Krystin Vesterälen

Durée : 1h – conseillé à partir de 3 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation..

2023-08-23 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-23 22:00:00. .

Route de la Vieille Église

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Bring your beach towel and seat and watch the sun set while listening to fabulous stories.

Tonight, « The 3 Magic Apples »: The quest of a prince in search of 3 magic apples. On his journey, he meets the lady with the green apple, the lady with the red apple and the lady with the golden apple. They all tell him a story about… apples!

Storyteller: Krystin Vesterälen

Duration: 1h – recommended for ages 3 and up.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Meeting point will be indicated after booking.

Traiga su toalla de playa y su asiento y contemple la puesta de sol mientras escucha fabulosas historias.

Esta noche, « Las 3 manzanas mágicas »: La búsqueda de un príncipe en busca de 3 manzanas mágicas. En su viaje, se encuentra con la dama de la manzana verde, la dama de la manzana roja y la dama de la manzana dorada. Todas le cuentan una historia sobre… ¡manzanas!

Cuentacuentos: Krystin Vesterälen

Duración: 1 hora – recomendado a partir de 3 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará tras la reserva.

Bringen Sie Ihr Strandtuch mit, setzen Sie sich? und erleben Sie den Sonnenuntergang, während Sie fabelhaften Geschichten lauschen.

Heute Abend: « Die drei magischen Äpfel »: Die Suche eines Prinzen nach drei magischen Äpfeln. Auf seiner Reise trifft er die Dame mit dem grünen Apfel, die Dame mit dem roten Apfel und die Dame mit dem goldfarbenen Apfel. Alle erzählen ihm eine Geschichte über… Äpfel!

Erzählerin: Krystin Vesterälen

Dauer: 1 Stunde – empfohlen ab 3 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird nach der Reservierung angegeben.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche