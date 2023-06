Contes à tous vents Route de la Vieille Église Barneville-Carteret, 9 août 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Venez avec votre serviette de plage, siège… et assistez au coucher du soleil tout en écoutant de fabuleuses histoires.

Ce soir, « La mer mystérieuse » : Les contes racontent les souvenirs du temps passé, les 3 vagues, le roi des mers, les dauphins, du bois pour le bateau, la jeune fille du portrait.

Conteuse : Krystin Vesterälen

Durée : 1h – conseillé à partir de 3 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation..

2023-08-09 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-09 22:00:00. .

Route de la Vieille Église

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Bring your beach towel and seat and watch the sun set while listening to fabulous stories.

Tonight, « The Mysterious Sea »: Tales of times gone by, the 3 waves, the king of the seas, dolphins, wood for the boat, the girl in the portrait.

Storyteller: Krystin Vesterälen

Duration: 1h – recommended for ages 3 and up.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Meeting point will be indicated after booking.

Traiga su toalla de playa y su asiento y contemple la puesta de sol mientras escucha fabulosas historias.

Esta noche, « El mar misterioso »: cuentos de tiempos pasados, las 3 olas, el rey de los mares, delfines, madera para el barco, la joven del retrato.

Cuentacuentos: Krystin Vesterälen

Duración: 1 hora – recomendado a partir de 3 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará tras la reserva.

Bringen Sie Ihr Strandtuch mit, setzen Sie sich? und erleben Sie den Sonnenuntergang, während Sie fabelhaften Geschichten lauschen.

Heute Abend: « Das geheimnisvolle Meer »: Die Geschichten erzählen von Erinnerungen an vergangene Zeiten, den drei Wellen, dem König der Meere, den Delfinen, dem Holz für das Boot und dem Mädchen auf dem Porträt.

Erzählerin: Krystin Vesterälen

Dauer: 1 Std. – empfohlen ab 3 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird nach der Reservierung angegeben.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche