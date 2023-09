Chants populaires catalans et judéo-espagnols Route de la vallée Tursac, 7 octobre 2023, Tursac.

Tursac,Dordogne

Chants populaires catalans et judéo-espagnols par l’Ensemble Caminare : Caroline Delume (guitare et guitare baroque), Manon Duchemann (psalterion et percussions, Anne Garcenot (chant)..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Route de la vallée salle des fêtes

Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Catalan and Judeo-Spanish folk songs by Ensemble Caminare: Caroline Delume (guitar and baroque guitar), Manon Duchemann (psalterion and percussion), Anne Garcenot (vocals).

Canciones populares catalanas y judeoespañolas por el Ensemble Caminare: Caroline Delume (guitarra y guitarra barroca), Manon Duchemann (salterio y percusión), Anne Garcenot (voz).

Katalanische und jüdisch-spanische Volkslieder vom Ensemble Caminare: Caroline Delume (Gitarre und Barockgitarre), Manon Duchemann (Psalterion und Perkussion), Anne Garcenot (Gesang).

