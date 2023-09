Exposition d’automne Route de la vallée Grainville-la-Teinturière, 18 novembre 2023, Grainville-la-Teinturière.

Grainville-la-Teinturière,Seine-Maritime

Après les pompiers dans la vallée en 2022, avant les jeux olympiques en 2024 à Paris, le thème retenu pour l’exposition de 2023, est les associations et évènements sportifs dans la Vallée de la Durdent.

RDV à la salle Cauchoise, entrée gratuite le samedi 14h à 18h et le dimanche 10h à 18h..

Samedi 2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

Route de la vallée salle cauchoise

Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie



After the firefighters in the valley in 2022, before the Olympic Games in Paris in 2024, the theme chosen for the 2023 exhibition is sports associations and events in the Durdent Valley.

Meet at the Salle Cauchoise, free admission on Saturday, 2pm to 6pm, and on Sunday, 10am to 6pm.

Después de los bomberos del valle en 2022, antes de los Juegos Olímpicos de París en 2024, el tema elegido para la exposición de 2023 son las asociaciones y eventos deportivos en el valle de Durdent.

Cita en la Salle Cauchoise, entrada gratuita el sábado de 14:00 a 18:00 y el domingo de 10:00 a 18:00.

Nach der Feuerwehr im Tal im Jahr 2022 und vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris ist das Thema der Ausstellung im Jahr 2023 Sportvereine und -veranstaltungen im Durdental.

RDV im Salle Cauchoise, freier Eintritt am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche