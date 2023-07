Atelier Hatha yoga classique d’isha Route de la Vallée du Mail Saint-Antoine-de-Ficalba, 19 juillet 2023, Saint-Antoine-de-Ficalba.

Saint-Antoine-de-Ficalba,Lot-et-Garonne

5 ateliers découverte du Hatha Yoga d’Isha pour développer une pratique autonome et nourrir différents aspects en soi.

Pour le bien-être intérieur et la santé.

Ouvert à tous à partir de 14 ans

Aucun expérience requise.

2023-07-19 fin : 2023-08-30 20:00:00. EUR.

Route de la Vallée du Mail Vallée du Mail

Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



5 Isha Hatha Yoga discovery workshops to develop an autonomous practice and nourish different aspects of yourself.

For inner well-being and health.

Open to all aged 14 and over

No experience necessary

5 talleres para descubrir el Hatha Yoga de Isha y desarrollar una práctica autónoma que nutra diferentes aspectos de ti mismo.

Para el bienestar interior y la salud.

Abierto a todos a partir de 14 años

No se requiere experiencia previa

5 Workshops Entdeckung von Isha’s Hatha Yoga, um eine eigenständige Praxis zu entwickeln und verschiedene Aspekte in sich selbst zu nähren.

Für das innere Wohlbefinden und die Gesundheit.

Offen für alle ab 14 Jahren

Keine Erfahrung erforderlich

