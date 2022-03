Route de la Transhumance Estaing Estaing Catégories d’évènement: Estaing

Estaing Hautes-Pyrénées Estaing Descente d’un troupeau de l’estive. Rencontre avec le berger, démonstrations de tonte, repas sur réservations.

programme disponible sur le site internet. route.transhumancehivernale@orange.fr http://www.laroutedelatranshumance.com/ ESTAING Centre Accueil Estaing

