TOURNÉE DU CENTRE ITINÉRANT DES RESTAURANTS DU COEUR Route de la Tranche Angles Catégories d’Évènement: Angles

Vendée TOURNÉE DU CENTRE ITINÉRANT DES RESTAURANTS DU COEUR Route de la Tranche Angles, 1 septembre 2023, Angles. Angles,Vendée .

2023-09-01 fin : 2023-09-01 12:30:00. .

Route de la Tranche Salle des créateurs (derrière le bât.)

Angles 85750 Vendée Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-08-28 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Angles, Vendée Autres Lieu Route de la Tranche Adresse Route de la Tranche Salle des créateurs (derrière le bât.) Ville Angles Departement Vendée Lieu Ville Route de la Tranche Angles latitude longitude 46.40938;-1.39951

Route de la Tranche Angles Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angles/