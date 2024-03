Route de la soie sur les traces de marco polo Cinéma Cabieu Ouistreham, dimanche 17 mars 2024.

Altaïr Conférence vous invite à une soirée exceptionnelle au cinéma le Cabieu à Ouistreham pour découvrir le documentaire de Patrick Mathé, « Route de la Soie sur les traces de Marco Polo ». Partez pour un voyage fascinant le long de la légendaire Route de la Soie, explorant les mystères et merveilles qui ont marqué les pas de Marco Polo. Cette expérience cinématographique unique vous transporte à travers des paysages éblouissants, des rencontres inspirantes et des récits captivants, mêlant histoire, culture et aventure. Ne manquez pas cette chance de vous plonger dans l’histoire avec Altaïr Conférence.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17

Cinéma Cabieu 5 Avenue Michel Cabieu

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

