Marché des saveurs locales Route de la Schlucht Stosswihr, 7 juillet 2023, Stosswihr.

Stosswihr,Haut-Rhin

La commune de Stosswihr, les producteurs locaux et le Comité des Fêtes de Stosswihr vous proposent un marché semi-nocturne avec la vente directe de produits des producteurs aux consommateurs ainsi qu’une petite restauration à base de produits du marché..

2023-07-07 fin : 2023-08-25 21:30:00. EUR.

Route de la Schlucht

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est



The commune of Stosswihr, the local producers and the Stosswihr Festival Committee propose a semi-nightly market with the direct sale of products from the producers to the consumers as well as a small catering service based on market products.

El municipio de Stosswihr, los productores locales y el Comité des Fêtes de Stosswihr (Comité de Fiestas de Stosswihr) organizan un mercado seminocturno en el que se venden productos directamente de los productores a los consumidores, así como un pequeño servicio de restauración con productos del mercado.

Die Gemeinde Stosswihr, die lokalen Produzenten und das Festkomitee von Stosswihr bieten Ihnen einen halbnächtlichen Markt mit dem Direktverkauf von Produkten der Produzenten an die Verbraucher sowie einen kleinen Imbiss auf der Grundlage von Marktprodukten.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de tourisme de la vallée de Munster