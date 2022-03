Route de la rose en fête au Parc Floral Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans Loiret 4.5 EUR Concours de tableaux de peintres amateurs, concert dans la roseraie par l’orchestre symphonique d’Orléans. Spectacle jeune public, compagnie Allo maman bobo “J’ai descendu dans mon jardin”, jeu de piste avec le jardinier. Une véritable déambulation inédite, parfumée, sonore, artistique, poétique et gourmande dédiée aux passionnés de roses, aux jardiniers en herbe et aux adeptes de nature s’offre à vous. Concours de tableaux de peintres amateurs, concert dans la roseraie par l’orchestre symphonique d’Orléans. Spectacle jeune public, compagnie Allo maman bobo “J’ai descendu dans mon jardin”, jeu de piste avec le jardinier. Orléans

