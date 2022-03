Route de la rose en fête au Jardin personnel d’André Eve Pithiviers, 10 juin 2022, Pithiviers.

Route de la rose en fête au Jardin personnel d’André Eve Pithiviers

2022-06-10 – 2022-06-11

Pithiviers Loiret Pithiviers

10 EUR Ouverture soir et nocturne exceptionnelle. Installations sonores et illuminations du Jardin. Petite restauration et buvette sur place.

Une véritable déambulation inédite, parfumée, sonore, artistique, poétique et gourmande dédiée aux passionnés de roses, aux jardiniers en herbe et aux adeptes de nature s’offre à vous.

