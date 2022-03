Route de la rose en fête à Quiers-sur-Bezonde Quiers-sur-Bézonde, 11 juin 2022, Quiers-sur-Bézonde.

Route de la rose en fête à Quiers-sur-Bezonde Quiers-sur-Bézonde

2022-06-11 – 2022-06-11

Quiers-sur-Bézonde Loiret Quiers-sur-Bézonde

Randonnées contées “Entre roses et jardin”, musique classique et folklorique “La harpe celtique et ses notes florales”, spectacle musical interactif et familial, ateliers peinture.

Une véritable déambulation inédite, parfumée, sonore, artistique, poétique et gourmande dédiée aux passionnés de roses, aux jardiniers en herbe et aux adeptes de nature s’offre à vous.

Randonnées contées “Entre roses et jardin”, musique classique et folklorique “La harpe celtique et ses notes florales”, spectacle musical interactif et familial, ateliers peinture.

Quiers-sur-Bézonde

dernière mise à jour : 2022-03-23 par