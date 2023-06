Visite du Barrage de la Roche route de la roche L’Isle-Jourdain L'Isle-Jourdain Catégories d’Évènement: L'Isle-Jourdain

Mardi 8 août, 10h00
route de la roche
Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Gratuit Dans le cadre du programme d’animations « Notre été en Sud Vienne Poitou », l’Office de Tourisme vous invite à découvrir les secrets du Barrage de la Roche, un patrimoine qui fait partie du paysage de L’Isle-Jourdain depuis plus de 100 ans. Une rare occasion d’en apprendre plus sur le fonctionnement des premiers générateurs d’électricité à énergie renouvelable déployés en France.

Une carte d’identité vous sera demandée en début de visite.

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

