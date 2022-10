Visite du Barrage de la Roche route de la roche L'Isle-Jourdain Catégories d’évènement: L'Isle-Jourdain

Vienne

Visite du Barrage de la Roche
Mercredi 26 octobre, 14h00
route de la roche

Gratuit; Inscription Obligatoire au 05 49 91 11 96

Visite du Barrage de la Roche route de la roche 86150 L’Isle Jourdain L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre du programme « Notre Automne en Sud Vienne Poitou ! ». Venez découvrir les secrets du barrage alimentant la centrale hydroélectrique de la Roche, un patrimoine qui fait partie du paysage de L’Isle-Jourdain depuis plus de 100 ans.

Une rare occasion d’en apprendre plus sur le fonctionnement des premiers générateurs d’électricité à énergie renouvelable déployés en France, et de découvrir la vallée de la Vienne depuis un surplomb de 11 mètres de hauteur ! Inscription Obligatoire au 05 49 91 11 96

Renseignement: Prévoir tenue adaptée et chaussures fermées.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

