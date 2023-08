Apéro-concert avec les Fils de Juno Route de la Réauté Moyon Villages, 2 septembre 2023, Moyon Villages.

Moyon Villages,Manche

Apéro-concert le samedi 2 septembre à 20h à la halle au Cadran avec les Fils de Juno. Folk/country. Compositions et reprises de standards. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place..

2023-09-02 20:00:00 fin : 2023-09-02 . .

Route de la Réauté

Moyon Villages 50860 Manche Normandie



Apéro-concert on Saturday, September 2 at 8pm at the Halle au Cadran with Les Fils de Juno. Folk/country. Compositions and covers of standards. Free admission. Refreshments and catering on site.

Apéro-concierto el sábado 2 de septiembre a las 20:00 h en la Halle au Cadran con Les Fils de Juno. Folk/country. Composiciones y versiones de standards. Entrada gratuita. Refrescos y catering in situ.

Apéro-Konzert am Samstag, den 2. September um 20 Uhr in der Halle au Cadran mit Les Fils de Juno. Folk/Country. Eigene Kompositionen und Coverversionen von Standards. Der Eintritt ist frei. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche