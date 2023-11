Bourse aux jouets Route de la Puisaye La Framboisière, 18 novembre 2023, La Framboisière.

La Framboisière,Eure-et-Loir

Bourse aux jouets. Vêtements & puériculture. Restauration et buvette sur place. 3 € la table d’1,80 m. Ouverture aux exposants dès 9h.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

Route de la Puisaye

La Framboisière 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Toy market. Clothes & childcare. Catering and refreshments on site. 3? per 1.80 m table. Open to exhibitors from 9 a.m

Feria del juguete. Ropa y cuidado de niños. Catering y refrescos in situ. 3? por mesa de 1,80 m. Abierto a los expositores a partir de las 9.00 h

Börse für Spielzeug. Kleidung & Kinderpflege. Essen und Trinken vor Ort. 3 ? der Tisch von 1,80 m. Öffnung für Aussteller ab 9 Uhr

