La Toussaint à la Roque St-Christophe Route de la Préhistoire Peyzac-le-Moustier, 23 octobre 2023, Peyzac-le-Moustier.

Peyzac-le-Moustier,Dordogne

3 nouvelles animations : Enquête chez les Troglos! Le peuple des falaises, minis ateliers apprentis Troglodyte, atelier participatif musique préhistorique. Gratuit -8 ans.

2023-10-23 fin : 2023-11-03 . EUR.

Route de la Préhistoire

Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



3 new events: Troglos investigation! The people of the cliffs, Troglodyte apprentice mini-workshops, participatory prehistoric music workshop. Free for children under 8

3 nuevos eventos: ¡Investigación entre los Troglos! El pueblo de los acantilados, mini talleres de aprendices trogloditas, taller de música prehistórica. Gratuito para menores de 8 años

3 neue Animationen: Ermittlungen bei den Troglos! Das Volk der Klippen, Mini-Workshops für Troglodytenlehrlinge, Mitmach-Workshop für prähistorische Musik. Kostenlos für Kinder unter 8 Jahren

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère