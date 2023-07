Balade soleil couchant sur le Cap Route de la Plaine La Poterie-Cap-d’Antifer, 17 juillet 2023, La Poterie-Cap-d'Antifer.

La Poterie-Cap-d’Antifer,Seine-Maritime

Après une balade d’une heure au cœur d’une valleuse perchée, vous arriverez au sommet des falaises du Cap d’Antifer d’où l’on perçoit l’immensité de l’étendue maritime. Autour d’un petit apéritif normand vous profiterez de la beauté du soleil couchant alors que le phare d’Antifer produira son premier éclat…

N’oubliez pas de prévoir des jumelles, de bonnes chaussures et une tenue vestimentaire adaptée à la météo.

Durée de la sortie : 2h.

Tarif : 30 euros par personne (demi-tarif pour les moins de 14 ans).

Réservation par mail à cyriaque@natterra.fr, par téléphone : 06 82 77 87 55, ou en ligne..

2023-07-17 20:00:00 fin : 2023-07-17 22:00:00. .

Route de la Plaine

La Poterie-Cap-d’Antifer 76280 Seine-Maritime Normandie



After an hour?s stroll in the heart of a perched valley, you?ll reach the top of the cliffs of Cap d?Antifer, from where you can see the immensity of the sea. Over a Norman aperitif, enjoy the beauty of the setting sun as the Antifer lighthouse reveals its first glimmer?

Don’t forget binoculars, good shoes and weather-appropriate clothing.

Length of outing: 2 hours.

Price: 30 euros per person (half-price for under-14s).

Bookings by e-mail at cyriaque@natterra.fr, by telephone: 06 82 77 87 55, or online.

Tras una hora de caminata por el corazón de un valle encaramado, llegará a la cima de los acantilados del Cap d’Antifer, desde donde podrá contemplar la inmensidad del mar. Con un aperitivo normando, podrá disfrutar de la belleza del sol poniente mientras el faro de Antifer revela sus primeros destellos?

No olvide los prismáticos, un buen calzado y ropa adecuada para el tiempo.

Duración de la excursión: 2 horas.

Precio: 30 euros por persona (mitad de precio para menores de 14 años).

Reservas por correo electrónico a cyriaque@natterra.fr, por teléfono: 06 82 77 87 55, o en línea.

Nach einer einstündigen Wanderung durch ein hoch gelegenes Tal erreichen Sie die Klippen des Cap d’Antifer, von wo aus Sie die Weite des Meeres sehen können. Bei einem kleinen normannischen Aperitif können Sie die Schönheit der untergehenden Sonne genießen, während der Leuchtturm von Antifer seinen ersten Glanz entfaltet

Vergessen Sie nicht, ein Fernglas, gute Schuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mitzubringen.

Dauer des Ausflugs: 2 Stunden.

Preis: 30 Euro pro Person (Kinder unter 14 Jahren zahlen den halben Preis).

Reservierung per E-Mail an cyriaque@natterra.fr, per Telefon: 06 82 77 87 55, oder online.

