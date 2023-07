Cet évènement est passé CONCOURS DE PÉTANQUE VACANCIERS Route de la Plage Xonrupt-Longemer Catégories d’Évènement: Vosges

Xonrupt-Longemer CONCOURS DE PÉTANQUE VACANCIERS Route de la Plage Xonrupt-Longemer, 19 juillet 2023, Xonrupt-Longemer. Xonrupt-Longemer,Vosges Concours en doublette. Inscription dès 13h30. 4 parties.. Tout public

Mercredi 2023-07-19 13:30:00 fin : 2023-08-30 . 4 EUR.

Route de la Plage

Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est



Doubles competition. Registration from 1:30 pm. 4 games. Competición de dobles. Inscripción a partir de las 13h30. 4 partidos. Wettbewerb im Doppelpack. Anmeldung ab 13:30 Uhr. 4 Spiele.

