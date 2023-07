Golf de Neuvic d’Ussel Route de la Plage Neuvic, 3 juillet 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

A 630 mètres d’altitude, Neuvic est situé sur les bas plateaux qui dominent les gorges de la Dordogne, dans un cadre de forêt, 2 parcours 9 trous.. Le Grand parcours très technique avec de nombreux obstacles d’eau et bunkers borde le lac de la Triouzoune (410 ha). Caractéristiques du parcours :- 9 trous 1 200 mètres, PAR 27,- 9 trous 2 518 mètres, PAR 35. Slope des boules blanches 141 et slope des boules bleues 129. Practice, putting-green. Accès au parcours : accès libre au compact. Carte verte sur grand parcours. Autres prestations : location de sacs, chariots et demi-séries. Cours et stages toute l’année avec moniteur pour les individuels et les groupes : réservation à l’accueil. Parcours Pitch et Putt intégré au parcours compact (possibilité de prêts de clubs).

Encadrement : Moniteur F.F.G . Autre agrément : FFG.. Entre amis

Route de la Plage

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



At a height of 630 metres, Neuvic is situated on the low plateaux overlooking the Dordogne, in a forest setting. The course is very technical with a number of water hazards and bunkers on the edge of the lac de la Triouzoune (410ha).

Professional : a French Golf Federation accredited instructor.

Details of course : 9 holes, 1200 metres, Par 27 and 9 holes of 2518 metres, Par 35. By the french slope system the white tees have a slope of 141 and the blue tees 129. There is a practice course and putting green. Bags, half sets and caddy cars are available for hire.

Activities nearby : bathing, fishing, sailing, wind surfing, motor boating, water skiing, archery, mountain biking and rambling.

Facilities include lessons for beginners or established golfers with courses including accomodation.

Distance to services : town centre (2km), restaurant on site.

Activities for adults, children

A 630 metros de altitud, Neuvic está situado en las mesetas bajas que dominan las gargantas de la Dordoña, en un entorno forestal, con dos campos de 9 hoyos. El recorrido, amplio y muy técnico, con numerosos obstáculos de agua y búnkers, bordea el lago de Triouzoune (410 ha). Características del campo: – 9 hoyos 1 200 metros, PAR 27, – 9 hoyos 2 518 metros, PAR 35. Bola blanca pendiente 141 y bola azul pendiente 129. Campo de prácticas, putting green. Acceso al curso: acceso gratuito al curso compacto. Tarjeta verde en el plato principal. Otros servicios: alquiler de bolsas, carros y medias series. Clases y cursos todo el año con monitor para particulares y grupos: reserva en recepción. Campo de Pitch and Putt integrado en el campo compacto (posibilidad de préstamo de palos).

Supervisión: instructor de F.F.G. Otra aprobación: FFG.

In 630 m Höhe liegt Neuvic auf den niedrigen Hochebenen, die die Schluchten der Dordogne überragen. In einer waldreichen Umgebung gibt es 2 9-Loch-Parcours. Der sehr technische Grand Parcours mit zahlreichen Wasserhindernissen und Bunkern grenzt an den Lac de la Triouzoune (410 ha). Merkmale des Parcours:- 9-Loch 1 200 m, PAR 27,- 9-Loch 2 518 m, PAR 35. Slope der weißen Bälle 141 und Slope der blauen Bälle 129. Übungsgelände, Putting-Green. Zugang zum Golfplatz: Freier Zugang zum Kompaktplatz. Grüne Karte auf dem großen Parcours. Sonstige Leistungen: Verleih von Taschen, Trolleys und halben Sätzen. Kurse und Praktika das ganze Jahr über mit Lehrer für Einzelpersonen und Gruppen: Reservierung an der Rezeption. In den Kompaktplatz integrierter Pitch- und Putt-Parcours (Möglichkeit, Schläger auszuleihen).

Betreuung: Lehrer F.F.G . Andere Zulassung: FFG.

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme