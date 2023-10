Marché de Noël Route de la Piscine Cléon-d’Andran, 25 novembre 2023, Cléon-d'Andran.

Cléon-d’Andran,Drôme

Notre Marché de Noël regroupe des artisans, créateurs et producteurs locaux. A cette occasion, nous aurons des animations toute la journée : photo avec le Père Noël, présence de nos mascottes, manèges, balade en poneys..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Route de la Piscine Salle des fêtes

Cléon-d’Andran 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Our Christmas Market brings together local craftsmen, designers and producers. On this occasion, we’ll have entertainment all day long: photo with Santa Claus, presence of our mascots, merry-go-rounds and pony rides.

Nuestro Mercado de Navidad reúne a artesanos, diseñadores y productores locales. Tendremos diversión durante todo el día, incluida una foto con Papá Noel, nuestras mascotas, tiovivos y paseos en poni.

Unser Weihnachtsmarkt vereint lokale Kunsthandwerker, Designer und Produzenten. Bei dieser Gelegenheit werden wir den ganzen Tag über Animationen haben: Foto mit dem Weihnachtsmann, Anwesenheit unserer Maskottchen, Karussells, Ponyreiten.

