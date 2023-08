[JEP2023] Maison de la Géologie – Yves Copens Route de la Perrière Verdigny Catégories d’Évènement: Cher

Verdigny [JEP2023] Maison de la Géologie – Yves Copens Route de la Perrière Verdigny, 16 septembre 2023, Verdigny. Verdigny,Cher .

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. 0 EUR.

Route de la Perrière

Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois Détails Catégories d’Évènement: Cher, Verdigny Autres Lieu Route de la Perrière Adresse Route de la Perrière Ville Verdigny Departement Cher Lieu Ville Route de la Perrière Verdigny latitude longitude 47.34386;2.82625

Route de la Perrière Verdigny Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdigny/