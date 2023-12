BRASSERIE LE FLAMANT – CONCERT DE CHRISTOPHE MICHEL, DÎNER, SPECTACLE, DANSANT Route de la Mer Lunel, 9 décembre 2023 20:00, Lunel.

Lunel,Hérault

Venez profitez d’une soirée dans notre brasserie avec un concert de Christophe Michel, danse, spectacle, dîner une bonne ambiance pour vous changez les idées !.

2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Route de la Mer

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Come and enjoy an evening in our brasserie with a Christophe Michel concert, dance, show, dinner and a great atmosphere to get your mind off things!

Venga a disfrutar de una velada en nuestra brasserie con un concierto de Christophe Michel, baile, espectáculo, cena y un ambiente estupendo para despejarse

In unserer Brasserie können Sie einen Abend mit einem Konzert von Christophe Michel, Tanz, Show, Dinner und einer guten Atmosphäre genießen, um auf andere Gedanken zu kommen!

