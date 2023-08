Pause Poétik au moulin de Gaujac Route de la Masse Frégimont, 30 août 2023, Frégimont.

Frégimont,Lot-et-Garonne

A l’ombre du moulin de Gaujac, dans la douceur verdoyante de la vallée de la Masse, venez partager un moment de poésie en harmonie avec la nature. Au programme: lectures et danse pour libérer la parole et les émotions. En fin d’animation, une auberge espagnole sera proposée pour prolonger ce moment de rencontre et de convivialité.

participation libre.

2023-08-30 fin : 2023-08-30 22:00:00. .

Route de la Masse

Frégimont 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



In the shade of the Gaujac mill, in the gentle green of the Masse valley, come and share a moment of poetry in harmony with nature. On the program: readings and dance to free speech and emotions. At the end of the event, a « auberge espagnole » will be offered to prolong this moment of encounter and conviviality.

free participation

A la sombra del molino de Gaujac, en el suave verdor del valle de Masse, venga a compartir un momento de poesía en armonía con la naturaleza. En el programa: lecturas y danza para liberar las emociones. Al final del evento, se ofrecerá un « auberge espagnole » para prolongar este momento de encuentro y convivencia.

participación gratuita

Im Schatten der Mühle von Gaujac, im sanften Grün des Masse-Tals, können Sie einen Moment der Poesie in Harmonie mit der Natur erleben. Auf dem Programm stehen Lesungen und Tanz, um die Sprache und die Gefühle zu befreien. Am Ende der Veranstaltung wird eine Auberge espagnole angeboten, um diesen Moment der Begegnung und Geselligkeit zu verlängern.

freie Teilnahme

Mise à jour le 2023-08-17 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas