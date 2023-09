Marché de Noël Route de la Louverie Blainville-sur-Mer, 2 décembre 2023, Blainville-sur-Mer.

Blainville-sur-Mer,Manche

Marché de Noël les 2 et 3 décembre.

Une trentaine d’exposants et de producteurs locaux.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Blainville-sur-Mer..

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Route de la Louverie Salle des fêtes

Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Christmas market on December 2 and 3.

Around thirty exhibitors and local producers.

See you at the Blainville-sur-Mer village hall.

Mercado navideño los días 2 y 3 de diciembre.

Una treintena de expositores y productores locales.

Nos vemos en el ayuntamiento de Blainville-sur-Mer.

Weihnachtsmarkt am 2. und 3. Dezember.

Etwa 30 Aussteller und lokale Produzenten.

Treffpunkt: Festsaal in Blainville-sur-Mer.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche