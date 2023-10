Agissons pour une Loire propre ! Route de la Loire Belleville-sur-Loire, 31 octobre 2023, Belleville-sur-Loire.

Belleville-sur-Loire,Cher

Tous ensemble pour nettoyer les bords de Loire..

Dimanche 2023-10-31 08:30:00 fin : 2023-10-31 12:00:00. EUR.

Route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



All together to clean the banks of the Loire.

Trabajar juntos para limpiar las riberas del Loira.

Alle zusammen, um die Ufer der Loire zu säubern.

